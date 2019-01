Stefan ja Öed hoiavad pöialt üksteisele

"Stefani poolt peab hääletama, sest vaadake, kui ta laulab ja öelge mulle, et te ei usu ühtegi sõna sealt. Ma usun kõike, mida ta räägib, see tuleb nii südamest ja hingest. Kui ma kedagi usun kogu sellel võistlusel, siis see on Stefan," rääkis Rand ERR Menule.

Stefan omakorda hoiab pöialt Tuulile ja Kristel Aaslaiule. "Ägedad inimesed peavad kaamera ette saama, et teisi inimesi rõõmsamaks teha," põhjendas ta.