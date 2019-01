Tanja ja Birgit: ilma kontsadeta laval olla on imelik

The Swingersi lauljad Tanja Mihhailova-Saar ja Birgit Sarrap tõdesid, et kontsadeta laval esineda on imelik. Ka täna õhtul laulus "High Heels In The Neighbourhood" vihuvad nad laval tantsu kõrgetes kingades.

The Swingersi lugu räägibki kontsakingadest ja enesekindlatest naistest. Enne õhtust showd kasutavad Birgit ja Tanja aga võimalust ning puhkavad jalgu mugavates jalanõudes. "Muidu me tunneme ennast alati kontsadel hästi. Kui me koos Swingersiga või oma bändidega esineme, siis vähemalt minul on küll alati kontsad jalas," rääkis Birgit ERR Menule.

Tanja, kes esindas Eestit eurolaval paljajalu, tõdes, et eelistab samuti kingadega esineda. "Mul on olnud paaril korral tossud jalas, need on olnud mingid spordiüritusel, siis ma tundsin imelikult," lausus ta.

Täna astub The Swingers lavale esimese võistlusnumbrina. Birgiti sõnul on peo käimalükkamine Swingersite jaoks loomulik. "Loodame, et kõik on selleks ajaks televiisorite ette tulnud, nad näevad ka meie showd. Kõige kurvem oleks sellest, et keegi ei ole sinna jõudnud ja meie üritame showd käima lükata," arutles Birgit.

Energiat võimsa etteaste jaoks saavad bändiliikmed üksteiselt. "Me oleme ka ilmselt loomult energilised tüübid, kui me lavale saame," lubas Birgit meeleolukat showd.

Suurt pinget nad õhtu ees ei tunne. "Läheb nii nagu läheb. Me oleme elavad inimesed ja kui otse-eetris midagi juhtub häälega, siis me ei saa midagi parata. Ja kui konts murdub, siis juhtub ka see. Läheb nii nagu läheb, me üritame anda oma parimat," lubas Tanja.