Victor Crone: endise hokimängijana on raske end laval vabaks lasta

Eesti Laulu esimese poolfinaali favoriit ja täna sünnipäeva tähistav Victor Crone ütles, et ei ole üldse kindel, et tema laul "Storm" finaali pääseb, kuid tegemist oleks hea sünnipäevakingitusega.

"Ma tähistan sünnipäeva Eesti Lauluga ja loodetavasti pääsen edasi finaali. Aga paljud minu sõbrad ja minu perekond tulevad täna siia Rootsist. Seega on minu ema ja isa täna kuskil siin publiku seas. Ilmselt veedame me hästi aega, sööme kuskil," lausus Crone ERR Menule.

Crone lisas, et ei tahaks seda ära sõnuda, kuid sünnipäeva puhul on eriti hea tunne tänase osas. "Ma olen saanud palju õnnesoove Rootsist ja üle maailma, ma tunnen täna tõelist armastust," ütles Crone.

Pärast peaproovi tunnistas Crone, et kõik on veel veidi hektiline, aga tegelikult lähevad proovid hästi. "Meil on veel mõned parandused teha. Ma lähen paari minuti pärast lavale ja proovin mõned asjad ära parandada, mis mul sassi läksid. Me oleme poolel teel," ütles laulja.

Crone lootis, et väikeseid vigu, mis proovides ette tulid, õhtul näha ei saa. "Ma arvan, et minu jaoks on uus asi olla ilma kitarrita, ma olen sellega harjunud, aga nüüd pean kitarri ära panema. Raske on end endise hokimängijana vabaks lasta. Ma olen natuke kange ja isegi käte liigutamine on minu jaoks keeruline," rääkis ta suurimast väljakutsest lavashows.

Selleks, et paremini liikuda, on Crone võtnud lausa tantsutunde. "Rohkem kui mõned tunnid," tunnistas ta.

Efektse lavashow taga on Eesti Laulul aastaid režiid teinud Ove Musting. "Ma arvan, et meil on hea laul ja mulle väga meeldib see, ma loodan, et eestlastele ka," rääkis Crone, miks ta peaks finaali pääsema.

Eesti esindamiseks Eurovisioonil on Crone valmis. "Muidugi, see oleks unistus. Praegu pean ma saama läbi poolfinaalist, ennast vabaks laskma ja küll siis näeb," ütles ta.