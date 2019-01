Finaali pääsesid:

The Swingers, Tanja & Birgit "High Heels In The Neighbourhood"

Stefan "Without You"

Victor Crone "Storm"

Inger "Coming Home"

Sandra Nurmsalu "Soovide puu"

Xtra basic & Emily J "Hold Me Close"

Esimeses poolfinaalis astusid üles:

1. The Swingers, Tanja & Birgit "High Heels In The Neighbourhood"

2. Marko Kaar "Smile"

3. Xtra basic & Emily J "Hold Me Close"

4. Johanna Eendra "Miks sa teed nii?"

5. Stefan "Without You"

6. Sandra Nurmsalu "Soovide puu"

7. Jennifer Cohen "Little Baby El"

8. Sofia Rubina(ft. Janika Tenn) "Deep Water"

9. Öed "Öhuloss"

10. Victor Crone "Storm"

11. Ranele "Supernova"

12. Inger "Coming Home"

Žürii:

Toomas Olljum

Maiken

Tanel Padar

Sven Lõhmus

Berk Vaher

Kristjan Hirmo

Margus Kamlat

Ott Lepland

Luisa Rõivas

Laupäeval, 2. veebruaril toimuvas teises poolfinaalis võistlevad Synne Valtri, Iseloomad, Lumevärv ft. Inga, Sissi, Cätlin Mägi & Jaan Pehk, Kadiah, Kaia Tamm, Kerli Kivilaan, Grete Paia, Lacy Jay, Around The Sun ja Uku Suviste.

Eesti Laulu poolfinaalide saatejuhid on Ott Sepp ja Piret Krumm. Eesti Laulu poolfinaalide otseülekanded algavad ETV, ETV+ ja ERR-i portaalis neljapäeval ja laupäeval kell 19, otseülekanne jätkub kell 21.30, pärast "Aktuaalset kaamerat". Erisaade "Ongi Eesti Laul" on ETV2 ekraanil neljapäeval ja laupäeval kell 21. Erisaade "Eesti Laulu eel" on ETV ekraanil laupäeval kell 18.45.

Eesti Laul 2019 suurejooneline finaalkontsert toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis.