Fotod: Poolfinalistid üllatasid Victor Crone'i sünnipäevalauluga

Victor Crone esineb juba täna õhtul Eesti Laulu esimeses poolfinaalis lauluga "Storm".

Uksed täna õhtul toimuvale showle avatakse kell 17, kell 18 jagavad artistid fännidele autogramme, üllatusi täis kontsertstardib kell 19.

I poolfinaali võistlejad:

1. The Swingers, Tanja & Birgit "High Heels In The Neighbourhood"

2. Marko Kaar "Smile"

3. xtra basic & Emily J "Hold Me Close"

4. Johanna Eendra "Miks sa teed nii?"

5. Stefan "Without You"

6. Sandra Nurmsalu "Soovide puu"

7. Jennifer Cohen "Little Baby El"

8. Sofia Rubina (ft. Janika Tenn) "Deep Water"

9. Öed "Öhuloss"

10. Victor Crone "Storm"

11. Ranele "Supernova"

12. Inger "Coming Home"