Sügisel jõudis vaatajateni EV100 raames tehtud kümneosaline draamasari "Pank", mis lõi omas žanris Eestis mitu rekordit, alustades võttepäevade hulgast, lõpetades Eesti mõistes kosmilise 1,6 miljoni eurose eelarvega. Seriaali finantse uurinud ETV saade "Pealtnägija" avastas aga, et sarja eelarves haigutab üllatav auk. Ent veel on elulootust.

