Wiwibloggsi hinnang: milline teise poolfinaali laul sobib aastasse 1972 ja milline finaali

Eesti Laul 2019 poolfinaalid on kohe käes ning kuulsa euroblogi Wiwibloggs ajakirjanikud William Lee Adams ja Deban Aderemi hindasid teise poolfinaali osalejaid ja ennustasid finaali Grete Paia, Kerli Kivilaane, Around The Suni, Lacy Jay, Synne Valtri ja Sissi. Nende sõnul võib pääseda finaali ka Uku Suviste.

2. POOLFINAAL

1. Synne Valtri - "I'll Do It My Way"

"See meenutab mulle Taani või Rootsi šlaagrit," ütles Aderemi ja ütles, et teda võib kutsuda küll vanamoeliseks, aga ta armastab seda laulu. Adamsi sõnul on see laul, mille võiks leida kristlikult rokkalbumilt. "See laul on otse aastast 1972," oli ta kriitiline.

2. Iseloomad - "Kaks miinust"

"Pikk kitarri-intro, see on nii eestilaululik. See on nii etteennustatav Eesti Laulu puhul, alati on üks rokklaul. See kõlab täiesti tavaliselt," ütles Adams, kuid tunnistas, et laul ehitab end aeglaselt üles. Mehed ei jaksanud laulu kaua kuulata.

3. Lumevärv ft. INGA - "Milline päev"

Meeste sõnul on Ingal väga rõõmus laul. "Ta on hea esineja ja oskab liikuda," ütles Adams, kuid jäi loo suhtes külmaks. "See laul ununeb. Me oleme seda juba varem kuulnud," rääkisid Adams ja Aderemi.

4. Sissi - "Strong"

"Ta pole mingi memmekas, vaid tugev naine," oli Adamsi esmareaktsioon. Aderemi ütles, et laul on väga puhas. Meeste sõnal töötas lugu end ilusasti üles, kuid kukkus siis. "Sellel on nii palju potentsiaali, ma nii tahaks, et see meeldiks mulle," ütles Aderemi, et laulu refrään on igav.

5. Cätlin Mägi & Jaan Pehk - "Parmumäng"

Mehed ei olnud laulu suhtes kuigi optimistlikud. "Mulle ei meeldi need visuaalid, need tekitavad ebamugavust. Aga ma pean tunnistama, et mulle meeldib see sound," üritas Adams leida enda jaoks midagi meeldivat. Aderemi sõnul on tegemist naljalooga.

6. Kadiah - "Believe"

Aderemi esimesed mõtted olid, et laul on armas ja pehme. "See video on väga innovatiivne vanamoodsal moel," lisas Adams. Aderemi lisas, et tegemist pole võistluslooga, vaid sissevaatega artisti. "Ta pole siin, et võistelda, vaid et näidata oma loomingut," kirjeldas Adams. Meeste sõnul pole tegemist Eurovisioonilooga, vaid koolitööga.

7. Kaia Tamm - "Wo sind die Katzen?"

Kui Adamsi sõnul on tegemist naljaka lauluga, siis Aderemi oli palju kriitilisem ning tüdines loo kuulamisest loetud sekundite järel. "Selle loo juures on midagi väga õõvastavat," tõdes ta.

8. Kerli Kivilaan - "Cold Love"

Aderemi kiitis kohe Kerli lauluhäält. "Sellel lool on kerge ja õhuline tunnetus," lausus ta ja lisas, et laulul on lugu, mida rääkida. "See on pehme, armas ja väärib kohta finaalis," ütles Aderemi.

9. Grete Paia - "Kui isegi kaotan"

Adams ütles et Paial on moodsa sissejuhatusega laul. "Mulle see laul meeldib," kiitis Aderemi. Adams lisas, et laul on rõõmsa tunnetusega, kuid lisas, et tegemist pole tugeva eurolooga. "See kaoks Eurovisiooni poolfinaalidesse ära. Ta on imeline artist ja vääriks paremat," ütles Adams.

10. Lacy Jay - "Halleluja"

Mehed kiitsid Lacy unikaalset häält ja loo modernsust, kuid ütlesid, et lugu ei jõua kuskile. "Kas me võiksime edasi liikuda," küsis Adams, öeldes, et laul on uinutav. Aderemi kinnitas. et temale laul meeldib.

11. Around The Sun - "Follow Me Back"

Aderemi kiitis, et laul on väga nooruslik. "Nad on väga lahedad ja oma muusikas sees," lisas Adams. Meeste sõnul on bändil lahe tunnetus. Adamsi sõnul on bändi solistil hea hääl. "Nad on väga meeldivad," lisas ta ja kiitis, et laul ei jää igavaks. Aderemi sõnul on laul lausa rootslaslik.

12. Uku Suviste - "Pretty Little Liar"

Uku Suviste laul jättis mehed külmaks. "Ma tahaks olla entusiastlik, aga ma pole," ütles Adams. "Tal on välimus, et olla väga edukas, aga see laul ei ole samal tasemel," lisas Adams.

Eesti Laul 2019 teine poolfinaal toimub 2. veebruaril Tartu ülikooli Spordihoones. Finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril.