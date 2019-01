Wabaduse" teekond jaanuaris lõpeb suure Wabaduse peoga Valgas

Sügisel jõudis vaatajateni EV100 raames tehtud kümneosaline draamasari "Pank", mis lõi omas žanris Eestis mitu rekordit, alustades võttepäevade hulgast, lõpetades Eesti mõistes kosmilise 1,6 miljoni eurose eelarvega. Seriaali finantse uurinud ETV saade "Pealtnägija" avastas aga, et sarja eelarves haigutab üllatav auk. Ent veel on elulootust.

Valga vallavanem Margus Lepiku sõnul on suur au ajaloole tagasi mõelda ja tõdeda, et üks olulisemaid Eesti Vabadussõja lahinguid toimus just Valga lähedal. "Sajand tagasi kätte võidetud vabadust tuleb hoida ja tähistada. Selleks toimubki täna Valgas suur Wabaduse pidu. Hommikul toimuvad mälestushetked, kus osalevad ka Eesti Vabariigi president ning Eesti kaitseminister koos oma Soome ametivennaga. Kell 14 tervitatakse raudteejaamas soomusrongi, õhtu lõpetab Metsatöllu kontsert ja ilutulestik," lisas Lepik.

"Soomusrongi teekond kunagisel Vabadussõja lahinguteel on jõudnud jaanuarikuu viimasesse peatuspaika Valga raudteejaamas," sõnas riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. "Alates veebruarist suundub soomusrong-näitus tuurile mööda ülejäänuid Eesti raudteid ning on teel kuni 2019. aasta lõpuni," lisas Kasterpalu.

