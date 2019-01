Sandra Vabarna Austraalia publikust: inimesed tunnevad end seal nii vabalt

Sandra Vabarna kinnitas "Ringvaates", et neid võeti Austraalias väga hästi vastu. "See oli väga üllatav, aga Austraalia publik on kindlasti TOP1, Eestit me ei arvesta, see on alati kõige parem, aga välismaa publikust on nad kindlasti esikohal," ütles ta ja lisas, et kõik inimesed tunnevad seal end nii vabalt. "Kui muusika hakkab mängima, siis nad tulevad tantsima, inimesed tulid, tantsisid ja nautisid."

Eesti keel ei mõju Sandra Vabarna arvates võõrale publikule mitte võõristavalt, vaid pigem eksootiliselt. "Kuna meie muusika on nii rütmiline ja meie lood on pigem nagu loitsud, siis sõnum jõuab rohkem läbi rütmi kohale," sõnas ta ja kinnitas, et Austraaliasse läks ta ilma igasuguste ootusteta. "Pean ütlema, et see on nüüd üks minu TOP3 riikidest."

"See oli vapustav vaatepilt, pärast kolmekümmet sekundit paremal nurgas mingi poiss juba liigutab ja sa saad aru, et muusika toimib," ütles Jalmar Vabarna ja tõdes, et pärast seda hakkab rahvas tantsuplatsile valguma.