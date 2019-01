Mihkel Raud: televisioon on Ameerikas kohutavalt hea

Mihkel Raud kinnitas "Ringvaates", et tema elu Chicagos on küllalt sarnane sellele, kuidas inimesed Eestiski elavad. "Ärkad hommikul üles, käid duši all, siis teed oma asju ja käid poes," ütles ta ja tõdes, et kuigi mõned eluolulised asjad on teistmoodi, siis nendega harjub kiiresti. "See ei ole nagu näiteks Tokyosse kolimine, mis oleks kultuuriliselt eestlasele tõenäoliselt keerulisem, aga kogu maailm amerikaniseerub, seega see keel ja kultuur ei ole meile keeruline."

Kiire interneti kõrval tunneb Mihkel Raud Ameerikas puudust ka Eesti majoneesi järgi. "Tuleb kuskile Poola poodi minna, aga ka need Poola majoneesid ei ole nii head kui Eesti omad," ütles ta ja nentis, et on kindlasti ka asju, mis on Ameerikas paremini. "Toidu teemal jätkates on seal kindlasti paremad hamburgerid, sest ameeriklased on sellel alad omad meistrid, aga ma ei saa öelda, et seal on midagi tingimusteta parem, seal on teistmoodi."

"Televisioon on Ameerikas kohutavalt hea, ma ei taha öelda, et see Eestis halb oleks, aga ma vaatan Ameerikas väga palju televisiooni, suuresti ka seetõttu, mis Ameerika sisepoliitikas toimub, see pakub mulle suurt huvi," nentis ta ja soovitas kõigil Ameerikat külastada.