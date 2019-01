Inger Eesti Laulul esinemisest: hirmu ei ole, pigem ootusärevus

"Meil on olnud siin väga ärev päev, sest juba kella kaheksast hommikul käivad siin laval proovid, kuna kunagi varem ei ole Eesti Laulu poolfinaalid toimunud otse kontserditena Tallinnast väljas," ütles Karmel Killandi "Ringvaates" ja rõhutas, et samuti ei ole Eesti Laulu tehtud kunagi sellise projektsiooniga nagu sel korral. "Igal artistil on omaette kujundus, see on väga-väga vägev."

Eesti Laulu poolfinaalide saatejuht Ott Sepp kinnitas, et kuigi nädal on seni läinud väga hästi, on mõned asjad veel tegemata, et homseks saateks valmis olla. "Porimatte ei olnud, kõik juhtmed on laiali, Timo Vendt jäi täna hiljaks, Tomi Rahula on purjus, keegi ei tea, kus ta on, otsitakse teda Tartu pealt," kinnitas ta.

Muusik Inger Fridolin tõdes, et teda ei valda enne homset etteastet mitte hirm, vaid ootusärev. "Saab suurele kuulajaskonnale oma lugu ja hinge jagada, see on just pigem põnev."