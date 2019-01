Fotod: Heida pilk Eesti Laulu tänavusele lavakujundusele

Ema Janne ja tütar Inger Fridolin rääkisid oma kooskasvamisest ja muusika tähtsusest nende peres. Janne tunnistas, et vastupidiselt temale endale on Inger olnud pigem kinnine laps, kes on saanud ennast välja elada läbi loomingu.

Tänavuse lavatiimi ideeks oli luua vormid, millele pilti kuvada. Sel aastal pole laval kasutatud ühtegi LED-valgust, vaid rombidele, mis on kaetud valge kangaga, projietseeritakse pilti. Publikule on lava ette ehitatud spetsiaalne fänniala, kus artistidele kaasa elada.

Kuigi joonistel on kujutatud Saku Suurhalli lava, on Tartu poolfinaalide lavakujundus äravahetamiseni samasugune.

