Ema Janne ja tütar Inger Fridolin rääkisid oma kooskasvamisest ja muusika tähtsusest nende peres. Janne tunnistas, et vastupidiselt temale endale on Inger olnud pigem kinnine laps, kes on saanud ennast välja elada läbi loomingu.

"Nova" on seekord Loodusmuuseumis tutvumas häältega, mida me looduses iga päev kuuleme ning proovime, mis tunne on hüpata õõtsikul. Eesti Laulu poolfinalistidega usutledes saame teada, kelleks tahtis saada Sünne Valtri ning kui vanalt hakkas laulma Kadiah.

