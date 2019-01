Galerii: Poolfinalistid õppisid, kuidas tulla toime tülikate fännidega

Meeskond Security OÜ juhatuse liige Eigo Sõster pidas Eesti Laulu tänavustele poolfinalistidele loengu turvalisusest kontsertidel. Kontsertidel on palju ohutust puudutavaid nüansse, mida artistid ja ka publik ei oska ettegi näha. Teemaks tulid hullunud fännid, pahatahtlikud fotograafid ning ohtlikud esemed, mida üritustele on püütud salaja sisse vedada.

Sõster rõhutas, et kõik algab lavast ja selle seisukorrast. "Lavad on kõrged, teie poolt vaadates madalad. Vaadake lava äärt, kas on tähistatud, eriti kui pime on," jagas ta artistidele soovitusi ja tõi näite, et paar aastat tagasi oli suurfestivali lavakonstruktsioonis viga, kus kõlar napilt lavale oleks kukkunud. Õnneks suudeti olukord enne kontserdi algust tuvastada.

Oht võib tulla ka publiku poolt ning Eesti kuulsad rokkarid on saanud laval pihta nii publikust lennutatud võtmetega kui ka pudeliga. Lisaks on fännidel Sõsteri sõnul komme artiste katsuda. "Ma olen täheldanud, mida rohkem sa neid oma intsiimtsooni lased, seda rohkem nad võtavad. Härrasmehelikkus on kadunud," rääkis Sõster, et vanasti tervitasid fännid artiste roosikimpudega, nüüd tahavad aga selfit.

Eesti turvameeste igapäevatöös on leitud väga kummalisi esemeid, mida fännid on soovinud kontsertidele kaasa võtta. Nende seas on olnud nii põllutööriistu, aiatööriistu, lihtsalt tööriistu, nuiasid, aga ka isevalmistatud külmrelvi.

Kindlasti peab Sõsteri sõnul olema artist otsusekindel ka oma soovide osas. Näiteks tasub korraldajatele saata alati lavatagune soovinimekiri, mis võiks aga jääda mõistuse piiresse. Sõster tõi näite, et aastaid tagasi Eestis esinenud Bomfunk MC's tellis lava äärde M&M komme, mis pidid olema värvide järgi eraldi topsidesse jaotatud. Kontserdikorraldaja sõnul oli see üks kummalisemaid soove, mis seni ette tulnud.