Galeriid: Koolitantsulised viisid tantsud Tartusse

Žürii koosseisu kuulusid tantsija, tantsukunstnik ja -õpetaja Raho Aadla; Tallinna

balletikooli klassikalise tantsu õpetaja Kaja Kreitzberg ning tantsuõpetaja Kati Ly Koit. Sel aastal kuulutab žürii iga kontserdi lõpus välja vaid eripreemiate saajad, finalistid selguvad 20. märtsil pärast kõikide tantsude vaatamist.

Kati Ly Koit julgustas õpetajaid suunama noorema vanuseastme tänavatantsuõpilasi rohkem emotsioone väljendama ning tantsu loomulikust inertsist esitama. "Selle eeldus on muidugi, et sammud on nii selged, et neile enam mõtlema ei pea," nentis ta. Raho Aadla kutsus lastetantsude

puhul õpetajaid üksikuid koreograafia elemente ladusamaks tervikuks siduma. Kõrvutades aga Tallinna ja Tartumaa show-tantse, märkis ta, et Tartus kiirgas lavalt rohkem plahvatuslikku energiat ning nii tänava- kui ka show-tantsudes lõid mitmed esitused tugeva emotsiooni ja tehnikaga suisa pahviks.

II kontsert

Eripreemia pälvisid:

Mängulise terviklikkuse eest: Tähtvere tantsukeskus – "Peatus Uperkuut", tantsu autor Kerstin Lõhmus, lastetants vanuseastmes 1.–4. klass.

Rabava ja teatraalse esituse eest: Error tantsukool – "Süsteemi vastu", tantsu autor Jekaterina Semennikova, tänavatants vanuseastmes 10.–12. klass.

Erakordse ja jõulise esituse eest: Tähtvere tantsukeskus – "Biidimurdjad", tantsu autor Kaspars Meilands, tänavatants vanuseastmes 10.–12. klass.

Enesekindla esituse eest: Tähtvere Juunior Bande – "Pahanduste pahandus", tantsu autorid Bertram Sargla, Dolores-Carina Sütt, lastetants vanuseastmes 1.–4. klass.

Särtsaka musikaalse esituse eest: Merili tantsustuudio – "Rännata võib üle maa ikka naeruga!", tantsu autorid Merili Sööt, Marlene Altmäe, lastetants vanuseastmes 1.–4. klass.

Isikupärastele tantsijatele: Shaté tantsukool – "Hiphop Ekspress", tantsu autorid Marlene Kirt, Irena Pauku, tänavatants vanuseastmes 6.–9. klass.

Selguse, täpsuse, karguse eest: Triiniks – "Nagu kellavärk", tantsu autor Ingrid Hamer, lastetants vanuseastmes 1.–4. klass.

Nutikate jooniste eest tantsijate väljatoomiseks: RN Stuudio – "CRMC", tantsu autorid Mari-Liis Kurvits, Christopher Meier, Rigo Roos, tänavatants vanuseastmes 10.–12. klass.

Leidliku liikumismõtlemise eest: Just tantsukool – "Võõrad suled", tantsu autor Helle Mari Toomel, kaasaegne tants vanuseastmes 6.–9. klass.

Pedagoogilise ja loomingulise selguse eest: Midrimaa lasteaed – "Pidu unemaal", tantsu autor Marju Asarov, lastetants mudilaste vanuseastmes.

Rõõmuküllase esituse eest: Tähtvere tantsukeskus – "Pisikesed Piimavuntsid", tantsu autor Bertram Sargla, lastetants mudilaste vanuseastmes.

Rütmilise ühtsuse eest: Triiniks – "Miks mitte mina", tantsu autor Ingrid Hamer, kaasaegne tants vanuseastmes 4.–7. klass.

Nutika kostüümi ja tantsu sidumise eest: Tähtvere tantsukeskus – "Magusamast magusam", tantsu autor Dolores-Carina Sütt, lastetants mudilaste vanuseastmes.

Koreograafiliste otsingute tubli alguse eest: Kambja kultuurikeskuse tantsurühm Next step – "Me oleme teel", tantsu autor Heleri Kängsepp, kooli tants vanuseastmes 4.–7. klass.

Sõnulseletamatu elamuse eest: VK Janika tantsuline eliitrühm – "Dimensioon Matrix", tantsu autor Elina Gorelašvili, jazztants vanuseastmes 10.–12. klass.

Hinge liigutava esituse ja tervikliku teose eest: Tähtvere tantsukeskus – "Tormivarju", tantsu autorid Maarja Pruuli ja Kerstin Lõhmus, show-tants vanuseastmes 10.–12. klass.

Loov artist: Ly Lindepuu, Shaté tantsukool – "Väike tüdruk suurte unistustega", jazztants vanuseastmes 6.–9. klass.

Haarava ekspressiivsuse eest: Error tantsukool – "Minu pahede vari", tantsu autor Brigitte Karelsohn, jazztants vanuseastmes 10.–12. klass.

Narratiivselt nauditava liikumiskeele eest: Õnnemaa tantsustuudio Neptune – "Kiri", tantsu autor Grete Anete Karpov, jazztants vanuseastmes 6.–9. klass.

Globaalse teemakäsitluse eest: SK Finess tantsukool – "Prügisaared", tantsu autor Nele Kimmel, show-tants vanuseastmes 4.–7. klass.

Tervikliku kompositsiooni ja huvitava koreograafia eest: tantsu autor Maris Kahre, Tähtvere tantsukeskus.

Tantsija: Marta Kadai, Error tantsukool.

III kontsert