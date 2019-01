Eesti Laulu poolfinaalide eel saab artistidega autogramminurgas kohtuda

Uksed poolfinaalidele neljapäeval ja laupäeval avatakse kell 18, mil artistid sissepääsu juures Tallinki ala autogramminurgas fänne ootavad. Võistlejatega kohtumine kestab 18.30-ni, show algab kell 19.

Poolfinaalides esinevad:

1. POOLFINAAL

1. The Swingers, Tanja & Birgit - "High Heels In The Neighbourhood"

2. Marko Kaar – "Smile"

3. xtra basic & Emily J – "Hold Me Close"

4. Johanna Eendra – "Miks sa teed nii?"

5. STEFAN - "Without You"

6. Sandra Nurmsalu – "Soovide puu"

7. Jennifer Cohen - Little Baby El

8. SOFIA RUBINA (ft. JANIKA TENN) - Deep Water

9. ÖED - Öhuloss

10. Victor Crone - Storm

11. Ranele - Supernova

12. INGER - Coming Home

2. POOLFINAAL

1. Synne Valtri - "I'll Do It My Way"

2. Iseloomad - "Kaks miinust"

3. Lumevärv ft. INGA - "Milline päev"

4. Sissi - "Strong"

5. Cätlin Mägi & Jaan Pehk - "Parmumäng"

6. Kadiah - "Believe"

7. Kaia Tamm - "Wo sind die Katzen?"

8. Kerli Kivilaan - "Cold Love"

9. Grete Paia - "Kui isegi kaotan"

10. Lacy Jay - "Halleluja"

11. Around The Sun - "Follow Me Back"

12. Uku Suviste - "Pretty Little Liar"

Eesti Laulu 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartu Ülikooli Spordihoones. Finaalkontsert toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Kiirematele piletid saadaval Piletilevis.