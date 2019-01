Galerii: Tartus tehakse Eesti Laulu esimese poolfinaali lavaproove

Sel neljapäeval ja laupäeval selguvad Tartus need 12 artisti, kes pääsevad Eesti Laulu suurde finaali, mis toimub 16. veebruaril Saku Suurhallis. Selleks, et show oleks meeldejääv, peetakse enne võistluspäevi spordihoones poolfinalistidega lavaproove.

Kolmapäeval on proovilaval esimese poolfinaali võistlejad:

1. The Swingers, Tanja & Birgit "High Heels In The Neighbourhood"

2. Marko Kaar "Smile"

3. xtra basic & Emily J "Hold Me Close"

4. Johanna Eendra "Miks sa teed nii?"

5. Stefan "Without You"

6. Sandra Nurmsalu "Soovide puu"

7. Jennifer Cohen "Little Baby El"

8. Sofia Rubina (ft. Janika Tenn) "Deep Water"

9. Öed "Öhuloss"

10. Victor Crone "Storm"

11. Ranele "Supernova"

12. Inger "Coming Home"