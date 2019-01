David Gilmour paneb heategevusoksjonile oma 120 kitarri

Kollektsioonis on tema 1969. aasta Black Fender Stratocaster, mille ta ostis 1970. aastal New Yorgist. Kitarri, mis hinnanguliselt on väärt 100 000 kuni 150 000 dollarit, kasutati peaaegu kõigil Pink Floyd'i kuulsatel albumitel, nagu "The Wall", "Wish You Were Here" ja "Dark Side of the Moon". Gilmour kasutas oma Black Strati ka viimastel sooloalbumitel ja kontsertturneedel, näiteks kontsertürituse ajal Pompeiis 2016. aastal, vahendab Consequence of Sound.

Oksjonile läheb ka Gilmouri 1955. aasta Gibson Les Paul, mida ta on kõige silmapaistvamalt kasutanud loo "Another Brick in the Wall (Part Two)" soolo mängimiseks. 1969. aasta D-35 Martin, mis on olnud nii Pink Floydi kui ka Gilmouri peamine akustiline kitarr stuudios, näiteks "Wish You Were Here" salvestusel, läheb samuti oksjonile. 100 000 kuni 150 000 dollari eest on võimalik osta ka väga haruldane Gretsch White Penguin 6134, mille Gilmour ostis oma erakogu jaoks.

"Need kitarrid on olnud mulle head kaaslased ja mitmed neist on mulle aastate jooksul lugusid kinkinud," märkis Gilmour oma avalduses. "Nad on teinud rohkem kui nad maksid, aga nüüd on aeg nad edasi anda. Kitarrid on mõeldud mängimiseks ja minu soov on, et ükskõik, kuhu nad lõpuks jõuavad, kingivad nad jätkuvalt oma omanikele lugusid. Nende kitarride oksjonile panekuga loodan, et saan pakkuda abi seal, kus seda on tõesti vaja ja oma heategevusfondi abil selles maailmas veidi head teha. Raske on näha neid minemas ja ehk ühel päeval otsin ma üks-kaks neist üles ja ostan nad tagasi."

Oksjon, kus on väidetavalt seni suurim ja laiaulatuslikeim oksjonil pakutav kitarrikogu, toimub 20. juunil New Yorgis. Kõik tulud lähevad erinevate heategevuslike eesmärkide rahastamiseks.