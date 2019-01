Valgetähe medali saanud lavkajuht on klientidele ka sõber ja psühholoog

Õie Maiste on kauplusauto juht ja müüja. Tema taktikepi all on ettevõtte Poole Parem kauplusautod toonud Lõuna-Eesti maainimestele vajaliku toidukraami kodu lähedale kätte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See töö on just sellepärast huvitav, et need inimesed vajavad sind, nad ootavad sind ja see on niivõrd tänuväärne tunne. Sellepärast ma seda tööd teengi," selgitas Maiste.

Kahe lapse ema, Põlvamaalt pärit Maiste kohta öeldakse, et vajadusel on ta paljudele sõber ja psühholoog, aga ennekõike siiski suurepärane klienditeenindaja, kes armastab oma tööd ja arvestab inimeste soovidega.

"Mulle väga meeldib see töö, sest ma nagu ei oskagi muud tööd, ei kujutagi ette, mida tegema peab. Klienditeenindaja mulle väga meeldib olla ja inimesed hoiavad," rääkis Maiste, kelle sõnul on medali saamine ootamatu.

"Sellist asja ei osanud unes ka näha," ütles ta.