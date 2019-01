Teenetemärgi pälvinud Gunta Randla: loodetavasti pöörab see tähelepanu telemuuseumile

Gunta Randla selgitas "Ringvaates", et sai teenetemärgist teada Õhtulehe ajakirjaniku käest. "Ta helistas hommikul vara ja uuris, et kas ma tean, siis oligi nii, ma ei osanud absoluutselt midagi karta," ütles ta ja rõhutas, et tal on tunnustuse üle uhke tunne. "Hea üllatus muidugi."

"See teenetemärk tähendab väga palju, sest ma loodan, et see väike tunnustus pöörab tähelepanu sellele väiksele asjale, millega ma tegelen juba viimased kakskümmend aastat ehk televisioonimuuseum," tõdes ta ja kinnitas, et ilmselt ei ole kusagil Baltikumis selliseid näituseid ja muuseume.