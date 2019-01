Kohtumisõhtul meenutavad bändielu legendaarse Apelsini liikmed

Eesti Muusika Kuulsuste Koja kohtumisõhtute sari toob publiku ette muusikud, kelle tegevus on mõjutanud Eesti popmuusika ajalugu. Igal kohtumisel saab otsestest allikatest kuulda seda, kuidas on sündinud legendid, laulud, ansamblid, tähed meie muusikataevas ja mis tegelikult Eesti levimuusika tagatubades toimus.

1974. aastal alguse saanud Apelsin veereb tänasel päeval sama reipalt kui aastakümned tagasi. Apelsin valmistub 45. juubeliks, esineb üle Eesti, vilksab siin-seal teleriekraanil ja ajalehtedes, raadioeetrist rääkimata. Elujõulisel ansamblil on ajaloost rääkida palju. Lisaks Mati Nuudele, Jaan Arderile ja Ivo Linnale on sellest ansamblis esinenud Indrek Hiibus, Vello Jurtom, Mart Jürisalu, Jaan Kirss, Hillar King, Gunnar Kriik, Harry Kõrvits, Meelis Laido, Boris Leppsoo, Andres Loigom, Priit Pihlap, Tarmo Pihlap, Vladimir Seripov, Ivo Varts, Aleksander Vilipere ja mitmed teised.

