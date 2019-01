Internetis ringleb valenimekiri Grammy võitjatest

Muusikaprofessionaale koondav Recording Academy andis teada, et internetis liigub valenimekiri tänavustest Grammy võitjatest.

Twitteris ringleb nimekiri, milles on väidetavalt välja toodud tänavuste Grammyde võitjad, kuid auhinnagalat korraldava akadeemia sõnul pole see autentne, vahendas BBC.

"Grammyde auhinnasaajaid ei tea enne auhinnagalat, kui nimed laval teatavaks tehakse, isegi akadeemia enda liikmed," seisis Recording Academy ametlikus teadaandes.

Akadeemia esindajad kaaluvad süüdise esitamist nimekirja lekitaja vastu, kes postitas sotsiaalmeediasse video, milles kujutatakse väidetavaid Grammyde võitjaid.

Seni on ametlikult teada vaid Grammyde nominendid. Tänavu kogus enim nominatsioone Kendrick Lamar, kes on esitatud kaheksale Grammyle "Musta panteri" filmimuusika eest. Cardi B-l on viis nominatsiooni, nende hulgas aasta albumi ja aasta laulu kategoorias.

61. Grammy auhinnagala toimub 10 veebruaril Los Angeleses. 2019. aasta auhinnagala õhtujuht on lauljatar Alicia Keys.

Grammy nominatsioone näed siit: