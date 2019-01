Soome saadab Eurovisioonile Darude'i

"See on mulle tohutu väljakutse mitmel moel. Kui mul paluti Soomet esindada, olin ma esialgu hirmunud, kuid ma ei saa mitte mingil juhul oma riigile ära öelda. On tõeline au olla osa sellest võimsast kogemusest ja mul on ainult positiivsed ootused," selgitas Darude Eurovision tv vahendusel.

Darude, õige nimega Ville Virtanen on Soome kuulus DJ, kes alustas muusikaga tegelemist 1995. aastal. Mees teenis oma esimese albumi "Storm" eest kolm Soome Grammy auhinda, albumit on üle maailma müüdud üle 800 000 koopia. 1999. aastal ilmus tema hittlaul "Sandstorm".

2019. aasta Eurovisoon toimub Tel Avivis, Iisraelis 14., 16. ja 18. mail.