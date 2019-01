Teenetemärgi pälvinud Jaagup Kreem: minu suured teod on veel ees

Kreem rääkis ERR Menule, et treeningu käigus sadas uksest ootamatult sisse "Ringvaate" võttemeeskond, kellelt ta teenetemärgist esmakordselt kuulis. "Trenn jätkus tavapärases tempos. Jõudu tuli natuke rohkem juurde," naeris Kreem.

Kreemi sõnul tegi uudis teenetemärgist tuju rõõmsaks, sest alati on hea, kui keegi õlale patsutab. "Ausalt öelda oli üllatus suur, mis seal salata. Ei osanud küll kuskilt otsast oodata, ühtegi märki ei näinud ja pole enda meelest teinud ka midagi sellist, mis peaks 2019. aastal äramärkimist leidma," ütles Kreem.

Kreem tõdes, et ei oska öelda, miks auhinna just nüüd pälvis. "Tasus teha bändi nii kaua. Ma ei oska seda seletada ja põhjendada, aga tuju on hea ja olen südamest tänulik," lausus muusik ja lisas, et pille ta tunnustuse järel varna riputada ei kavatse. "Minu suured teod on veel ees kõik. Nüüd alles läheb kõvemaks tööks," lubas Kreem, kes kinnitas, et presidendi tunnustus ainult innustab edasi minema. "Olgu ta muusikaauhind, edetabeli esikoht mõnes heas raadiojaamas või ükskõik, mis, alati annab indu juurde. Kui sind kogu aeg maa sisse tambitakse põlvini, tekib tunne, et mis ma ikka sellest tööst teen," ütles Kreem.

Kreemi sõnul on hea tõdeda, et presidendi teenetemärke jagatakse ka rokkmuusikutele või basskitarristidele nagu Raul Vaigla, kes pälvis samuti Valgetähe V klassi medali. "Ikka tuleb aeg-ajalt tunnustada igasuguste valdkondade inimesi, neid meeles pidada. Soe käepigistus ja õlalepatsutus - kiitust ei ole kunagi liiga palju," rääkis Kreem.

Kuigi teenetemärk tegi päeva rõõmsamaks, ei plaani Kreem seda täna eriliselt tähistada. "Täna on teisipäev, täna kindlasti mingit pidu ei korralda. Töö-töö-töö. Mul on mitu rauda tules, mida kõike on vaja teha, aga küll ma kunagi jõuan," lubas muusik.