Teenetemärgi saanud Mart Juur: ajakirjaniku prestiiž sõltub temast endast

"Tunne on väga rõõmus ja tegu on väga ootamatu tähelepanuavaldusega. Sünnipäeva oskad oodata ja jõule oskad ka oodata, aga kui sulle keset talvist hommikut selline tähelepanuavaldus, kingitus või meelespidamine osaks saab, see on ju nii tore. Ma väga tänan ja arvan, et tuleb tänada neid inimesi, kelle arvates ma selle ordeni olen ära teeninud," kommenteeris Juur ERR-ile.

Juur tõdes, et täpset põhjendust, miks ta teenetemärgi pälvis, pole ta veel kuulnud, kuid usub, et kultuuriajakirjandus on valdkond, mis talle tunnustuse tõi. "Ma arvan, et ma tegelen paljude erinevate asjadega ja paljud nendest asjadest

kahtlemata kuuluvad kultuurivaldkonda ja ka kultuuriajakirjanduse valda. Ma arvan, et see on täitsa adekvaatne põhjendus," lausus Juur.

Juur tõdes, et kultuuriajakirjaniku ja ajakirjaniku roll üldiselt on ühiskonnas siiani tähtsal kohal. Juure sõnul saavad inimesed tänu kultuuriajakirjanikele vihjeid, mida silmas pidada, kuid olulisi nüansse on selles töös veel. "Teisest küljest on ajakirjanikutöö ka tähtis sellepärast, et valikutest, mida ta teeb, oleneb hästi palju see, kui palju tähelepanu üks või teine kultuurinähtus või -tegija saab," selgitas Juur.

Juur lisas, et tema ise teeb oma tööd saatejuhi, kirjutaja ja rääkijana väga lõbusalt. "Teen seda kergelt ja hea tujuga. Kui mõelda pisut, mida see praktikas tähendab, on see töö päris oluline ja vastutusrikas. Nendest valikutest,

mida ajakirjanikud teevad, võib sõltuda mingisuguse kultuurinähtuse käekäik," tõdes Juur.

Juur lisas, et ajakirjaniku enda teha on, kas tema töö on silmapaistev ja inimestele oluline. "Ühest küljest ajakirjanik on sageli anonüümne tootmisüksus. Tekstide juures on küll mingisugune nimi, aga sageli lehtede, portaalide ja kanalite jälgijad ei jälgi üht või teist ajakirjanikku, vaid üht või teist kanalit, formaati või saadet. Aga siis on kindlasti olemas neid ajakirjanikke, keda jälgitakse sellepärast, et nad on nemad. Iga ajakirjaniku isiklik prestiiž, see, kui palju tema nimi maksab, kui oluline on sõna ja kui palju läheb korda inimestele see, mida ta räägib ja kirjutab, sõltub igast ajakirjanikust endast. Iga ajakirjanik saab ise ehitada oma tähenduse inimeste jaoks ja parimatel ajakirjanikel see kindlasti on," arutles Juur.