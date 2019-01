Helsingis astuvad ühel laval üles Wu-Tang Clan, Public Enemy ja De La Soul

Kõigil kolmel on ümmargune tähtpäev. Wu-Tang Clani debüütplaadist möödub 25 aastat, Public Enemy albumist "It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back" 30 aastat ning ka De La Soul tähistab oma plaadi "3 Feet High And Rising" 30. sünnipäeva, vahendab Õhtuleht.