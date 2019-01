Pime saatejuht Jakob Rosin näitusel: kui saab, siis nuusutan ja maitsen

Rosin rääkis ETV saates "Ringvaade", et satub kunstinäitustele umbes kord poole aasta jooksul. "Mina ei näe mitte midagi visuaalselt. Kui ka kunstinäitust käin vaatamas, siis ma pigem katsun, kuulan ja kui saab, siis nuusutan ja maitsen," selgitas Rosin.

Rosin, kes on peaaegu sünnist saati pime, tõdes, et värvide mõistmine on tema jaoks keeruline. "Ma praegu ei näe neid värve, aga ma arvan, et ma mäletan tollest ajast, millised mingisugused värvid võiksid välja näha," ütles Rosin, kellel oli pärast sündi minimaalne nägemisvõime.

Adamson-Ericu muuseum pakub projektiga "Kunst "nähtavaks"!" oma püsiekspositsioonis vaegnägijatele ning pimedatele võimalust tutvuda Eesti kunstiga ning suhestuda vahetult Adamson-Ericu loominguga. Projekti eestvedaja on Liisi Selg.

Rosin ütles, et Adamson-Ericu näitus pole päris esimene, kus vaegnägijatele on mõeldud. "Nii detailset nagu siin ma ei ole kuskil kohanud. Siin on parajalt kirjeldatud detaile. Ma kujutan ette, et kui ma siia ihuüksi tulen, saan ma siin liigutud ja info ka kätte," tõdes Rosin.