"Ringvaate" pannitestis pandi joonele kolm erineva hinnaklassi panni

Ö peakokk Ranno Paukson hindas kolme eri kvaliteedi ja hinnaklassiga panni.

Paukson tõdes, et kui teflonist ja keraamilise põhjaga pannid on õrnemad, läheb toit nende peal väiksema tõenäosusega kõrbema. Paksu põhjaga pannid on vastupidavamad, kuid toiduvalmistamisel tuleb tingimata kasutada rasvainet.

"Restoranis pannid, mida me kasutame, me kasutame ainult kolm kuud," ütles Paukson, et aja jooksul on katsetatud väga erinevaid panne. Panni ostmisel tuleb arvestada selle kuju, raskust, põhja paksust. "Panne on mustmiljon ja sealt valida on keeruline," tõdes kokk, et panne peaks valima sisetunde järgi.

"Ringvaate" pannitestis selgus, et munapraadimiseks sobivad nii odava, keskmise kui ka kalli hinnaklassi pannid.