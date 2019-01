Janne Fridolin: läbi muusika on Inger saanud endast välja valu ja mõtteid, mis häirisid

Ema Janne ja tütar Inger Fridolin rääkisid oma kooskasvamisest ja muusika tähtsusest nende peres. Janne tunnistas, et vastupidiselt temale endale on Inger olnud pigem kinnine laps, kes on saanud ennast välja elada läbi loomingu.

Janne Fridolin rääkis Vikerraadio saates "Käbi ei kuku", et kui tema ise oli teismeeas pigem elavaloomuline, siis tütar Inger sulgus selles eas iseendasse. "Tema sulgus justkui endasse, ei saanud aru, mis tal siis on või ei ole. Ega ta ei tahtnud ka kõigest rääkida. See tegelikult, ma arvan, on suur põhjus, miks ta leidis muusika. Ta hakkas ise laule kirjutama ja läbi selle, ma arvan, sai väga palju enda seest välja nii valu kui ka mõtteid, mis häirisid," selgitas Janne.

Muusika ja looming on pere jaoks olnud olulisel kohal läbi elu. Ingeri esimesed mälestused on seotud laulupeoga, kuid tüdruk oli kaasas ka mitmetel koorijuhist ema kontsertidel. "Muusika oli kogu aeg minuga kaasas. Kui ma sündisin, siis vahel laulis mulle ema, vahel vanaisa ja vanaema. Ma olen kogu aeg selle sees olnud," selgitas Inger, miks muusika talle elus tähtsat rolli on mänginud.

"Ma tunnen rohkem, et tahaks jalgpalliga tegeleda või näiteks isa aidata kuskil aias."

Kohe, kui Inger hakkas rääkima, hakkas ta ka laulma. Juba lasteaiaealisena oli Inger pigem kinnine laps, kellele meeldis üksi mängida. Väiksest saati on Inger eelistanud autosid nukkudele ja poiste seltskonda tüdrukute omale. "Võib-olla lihtsalt olengi selline laps olnud. Mul olid autod, jalgpall, üldse pallimängud meeldisid väga. Mingis eas oli ka nukke, aga nendega ma nii palju ei mänginud kui autodega. Autod olid ikka põnevad," tõdes Inger.

Ema Janne lisas, et Inger on olnud algusest peale laps, kes ei ole pannud eriti heal meelel kleiti selga. "On olnud elus selliseid perioode ka, kus oleme rohkem roosasid asju pannud letile, et paneme selle kleidi või sukapüksid. Lõpuks olen aru saanud, et see ei ole Inger," rääkis Janne.

Inger tõdes, et tundis mingis eas end tüdrukute seltskonnas võõralt. "Saad ise ka aru, et neil on hoopis muud huvid, millele nad rohkem keskenduvad. Ma tunnen rohkem, et tahaks jalgpalliga tegeleda või näiteks isa aidata kuskil aias. Ju see siis on endast tulnud, selline teine vaatepilt," selgitas ta.

Jalgpalliga alustas Inger juba viie-aastaselt ning käis ka judotrennis, kus oli ainuke tüdruk. "Kui ma lasteaia peale mõtlen, ikka oli neid hetki, et kui olid mängud, siis mulle meeldis rohkem poistega taielda ja mängida. Side tekkis nendega rohkem. Ju siis sellepärast ongi elu nii läinud, et niimoodi ma tunnen," ütles ta.

Ingeri sõnul on tal palju tahke. "Ma suudan olla nii avatud seltskonnas kui ka sulguda endasse ja vaadata enda sisse," ütles ta.

"Ma suudan olla nii avatud seltskonnas kui ka sulguda endasse ja vaadata enda sisse."

Teismeeas avastas Inger tänu Ed Sheeranile enda jaoks kitarri, tänu millele hakkas ka rohkem loominguga tegelema. "Mina mäletan seda hetke, kus Inger tuli ja ütles, et tead ema, mul on terve plaaditäis kirjutatud lugusid ja ma mõtlesin, et mida. Ma ei teadnud, et ta tegelikult kirjutab ja tal on sahtlis juba mingi osa loomingust olemas. See tuli äkki," tõdes Janne.

Oma loomingus laulab Inger tunnetest ja emotsioonidest ning tunneb, et muusika on nagu päevikupidamine. "Läbi selle sain ma oma hetked paberile kirjutada ja see aitas väga palju. Ja siiamaani aitab. Ma arvan, et esimesed hingevalud, kuna oligi see 15-16 iga ja esimest korda sain tunda selliseid tundeid, siis ju see oli inspiratsioonilaks, et saan selle kõik nüüd välja elada," selgitas Inger.

Ema Janne lisas, et Inger on sihikindlalt oma eesmärkide poole liikunud ning rääkis juba väikese lapsena, et tahab lauljaks saada. "Mulle meeldib see suur tahtejõud ja ma imetlen Ingeri juures seda, et tal on väga varases eas väga kindlad eesmärgid, kuhu poole liikuda," ütles ta. "Inger on olnud väga rõõmus laps, kellel suu on kogu aeg kõrvuni olnud. Ta on hea laps ja hea hing," lisas Janne.