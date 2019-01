Púr Múdd andis Stefani Eesti Laulu võistlusloole raadiolikuma kuue

Púr Múdd juhtfiguuri Oliver Rõõmuse sõnul on Stefani lugu väga emotsionaalne ning ilus. "Kuulates seda lugu, nägime kohe sellest nn enda versiooni," lisas ta.

Kuna bänd ise osales Eesti Laulu konkursil 2016. aastal, hoitakse siiani konkursil silma peal. "Remiksi tegemise mõte tuli meil kohe, kui seda lugu kuulsime. Meile väga meeldis selle laulu meloodia ja eriti Stefani vokaalid, kuna tegu ilmselt hetkel ühe andekaima uue Eesti artistiga. Kuna tegu oli ballaadiga, siis tundus algusest pele väga huvitav sellele just kiirem ja raadiolikum versioon teha," lausus Oliver Rõõmus.

Nii nagu Pur Mudd on ka Stefan Viljandist pärit. Just Viljandist moodustas Stefan ka ansambli Vaje, kellega tuldi eelmise aasta Eesti Laulul kolmandale kohale looga "Laura (Walk With Me)". Nüüd on Stefan keskendunud soolokarjäärile. Stefani esitatud ning Stefan Airapetjan ja Karl-Ander Reismanni kirjutatud lugu "Without you" astub üles 31. jaanuaril selle aasta Eesti Laul esimeses poolfinaalis.

Laul ilmestab ka hästi Pur Muddi uut muusikalist suunda. Järgmistel kuudel on Pur Muddil ka tulemas välja singlid rahvusvaheliste plaadifirmadega Armada Music ja Spinnin Records.

Oliver Rõõmuse ja Joonatan Toomiste asutatud duo Púr Múdd on Eesti uuema aja üks edukamaid popmuusika projekte. Lisaks populaarsusele kodumaal on nad ennast järjest rohkem ka kehtestamas kui Eesti edukaima rahvusvaheline muusikaprojekt.