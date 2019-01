Kare Kauks kontserdilavale rohkem astuda ei plaani

Möödunud nädalal Eesti muusikaauhindade jagamisel üle pika aja koos Mahavokiga taas lavale astunud Kare Kauks tunnistas, et see otsus ei tulnud väga kergelt.

Kauks rääkis "Vikerhommikus", et vorm ei tule väga lihtsalt ning seetõttu nõudis tal siiski kõvasti mõtlemist, kas astuda lauluga "Mägede hääl" üles või mitte.

Heini Vaikmaa sõnul tuli tal lauljat päris mitu päeva veenda.

"Mägede hääl ei ole just selline laul, mida puusalt panna," naeris Kauks. Laulja tunnistas, et pole siiani hästi magada saanud, sipelgad jooksevad mööda selga ning ta on ääretult tänulik publikule, kes teda siiani mäletab ja hästi vastu võttis.

"Elus on teatud aeg, kus tuleb teha mingid otsused ja elus edasi minna," rääkis Kauks, et lauljana ta enam kontserdilavale astuda ei plaani. Siiski avaldas lootust, et uuel Mahavoki albumil tema häält ikkagi kuulda on.

Mahavok pälvis Eesti muusikaauhindade jagamisel tänavu preemia panuse eest Eesti muusikasse.