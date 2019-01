Tallinnas annab kontserdi Venemaa räpigrupp Little Big

Kui möödunud nädalal selgus saates "OP+", et Oscari-soosikust filmi "Roheline raamat" ("Green Book") kõrvaltegelase prototüüp on eestlasest tšellomängija Jüri Täht, siis sel nädalal läks saate meeskond 88-aastasele vanahärrale Tartusse külla. Täht märkis, et ta ei tea, miks nad filmis temast venelase tegid ja rääkis, et filmi peategelane Don Shirley oli päriselus väga iseteadev, kuigi ta hästi ei uskunud kõike, mis mees talle rääkis – näiteks seda, et ta kunagi Vene konservatooriumis oli käinud.