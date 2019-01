"Ongi Koik": karusloomakasvanduste pooldajad lõpetavad oma elu samuti puurides

"Seega," ütles saatejuht Märt Koik, "kui teil on hea suhtlemis-, ennustamis-, kuulamis- ja inimeste mõistmise oskus, siis hakake ennustajaks. See on hea rahulik ja kodune töö."

Koik ongi juba hiromant. Näiteks ennustab ta, et kõik need riigikogu liikmed, kes on karusloomakasvanduste poolt, lõpetavad oma elu samuti puurides nagu need rebased, kelle kasukateks kasvatamist nad õigeks peavad.

NB! Ennustamise üleskutse ei ole niisama. Maagia OÜ otsib CV Keskuse kaudu tõesti ennustajaid. Tööjõupuudus on jõudnud ka sellesse valdkonda.