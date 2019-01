Stefan: laul sai kurb, aga tüdruk tuli tagasi

Saates "Hommik Anuga" olid 27. jaanuaril külas laulja Stefan Airapetjan ja helilooja ning produtsent Karl-Ander Reismann, kes rääkisid nukrast loost "Without You", millega jõuti Eesti Laulu poolfinaali ning oma õnnelikust loomingulisest kohtumisest.

Mullu tulid samad noormehed Vajé looga "Laura" Eesti Laulu finaalis 3. kohale, toona kuulus koos Stefaniga duosse Hans Noormets, pala sõnad ja muusika kirjutas Karl-Ander Reismann.

Kuidas Reismann Stefani leidis? Aastaid Eestist eemal olnud ja Hollandis finantsjuhtimist õppinud Karl-Ander Reismann ei teadnud vahepealsest Eesti muusikast oma sõnul palju ja hakkas guugeldama erinevaid siinseid laulukonkursse ning sattus faktile, et Eesti Meestelaulu Seltsi konkursid võitis mitu aastat järjest Stefan Airapetjan.

"Mõtlesin, et kes see tüüp on ja leidsin tema konktakti," kommenteeris Karl-Ander.

Lugu "Without You" on kurva sõnumiga lugu. "Läksin oma tüdrukuga tülli, ta läks kodust ära ja sellest emotsioonist sündis see lugu," rääkis Stefan. Olgu öeldud, et tüdruk on tänaseks tagasi.

Karl-Ander Reismann on Eesti Laulu tänavusest 24st poolfinalistist produtseerinud aga veel kaks laulu: Ingeri "Coming Home" ja Sissi "Strong". Ta tutvustas ka oma produtsendinippe: näiteks peab loosse tekitama kontraste.

Kuulake ja vaadake kogu intervjuud videost.