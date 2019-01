Jõhvi koolipoisid korraldasid uurimistööna tänavatantsufestivali

Tänavatantsuvõistlusel osaleja peab suutma üllatada nii kohtunikke, publikut kui ka teinekord iseennast. Jõhvis võisteldi soolotantsus ning paarid konkureerisid paaridega.

Vastates küsimusele, mis on tänavatants ja miks sellega tegeldakse, tõi Kohtla-Järvelt pärit tantsija Aleksandra Iljuškina järgmise näite: "Näiteks ma olen kuri ja tahaks kellegagi kakelda, aga ma ei saa seda. Tean, et lähen saali ja tantsin ennast seal välja. Ja siis on enesetunne palju parem. Ja sul on siis palju parem ennast tunda."

Tallinna tänavatantsija Deniss Kovalenko arvates on tants üks paremaid võimalusi näidata oma mõtteid keha liigutades.

"See on elu. Ja üldse on tänavakultuur see, et sul pole vaja mingeid oskusi. Sa võid minna ja lihtsalt tantsida, nautida muusikat," ütles J Festi üks korraldajaid Dmitri Orehhov.

Tantsufestivali korraldamisega said Orehhov ja Volkov lüüa kaks kärbest ühe hoobiga: teha koolis kohustusliku uurimistöö ja anda teistelegi noortele eneseväljendamise võimaluse.

"Meil oli vaja uurimustöö teha ja sellepärast mõtlesimegi, et pole vaja uurida mingit suhkrusisaldust kuskil, vaid on vaja teha lihtsalt midagi lahedat, mis oleks kõikidele kasulik," selgitas Volkov.

Korraldajad loodavad Jõhvi tänavatantsufestivali muuta traditsiooniks. Esimesel korral oli osalejaid lisaks Eesti paikadele Leedustki.