Haapsalus peeti igatalvist šoti pidu

Lisaks tutvustati peo raames Haapsalu pitsikeskuses tartankangast rõivaid. Haapsalus elav šotlane Ian Williamson ütles "Aktuaalsele kaamerale", et šotlastel ja eestlastel on nii mõndagi ühist.

"Noh, ma ei hakka rääkima viskist, aga viski on siin populaarne. Ja ma arvan, et oleme ausad ja töökad rahvad, kes on ehk veidi häbelikud, kuid meid tundma õppides ja ka eestlasi tundma õppides oleme väga head sõbrad ja ma arvan, et meil on palju sarnasusi ja meie tahaksime ka saada selliseks riigiks nagu Eesti on saanud," rääkis Williamson.