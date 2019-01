Blogija Ulvi Mustmaa: Google'i tõlge solvas islandlasi

Ulvi Mustmaa töötas viimati Islandil külalistemajas, kus tema blogi solvas kolleege ja pererahvast.

"Tegelikult ma üldse ei solvanud islandlasi, nad on nii ägedad," rääkis Mustmaa. "Probleem algas sellest, et üks kolleeg otsustas minu blogi Google'iga tõlkida. Siis tuli tööle ja puhises, minuga sõnagi ei rääkinud."

Samas juhtus ka teiste kolleegidega. Selgus, et Google'i translate-programm oli tõlkinud pisut mööda. Näide: "Eesti ema jääb napilt ellu ja sama napilt jääb ette ka uks, kust emandkokk väljus." (originaal). Tõlke tähendus: "Eesti ema on lihtsalt maha kõngenud ja uksel emantsipatsioon läheb sama hästi."

Tartu ülikooli keeletehnoloogia õppetooli juhataja Mark Fišel kommenteeris saates juhtumit nii: "Google translate on siiski suurepärane tööriist, aga ta ei ole enamat kui tööriist. Ja nagu igal tööriistal, on tal oma kasutuskohad. Need on esiteks järeltoimetamisel, teiseks võõrkeelse teksti umbkaudsel mõistmisel ja kolmandaks ongi naljakate näidete genereerimine.

Ulvi Mustmaa korraldas Islandi töökohas koosoleku, kus rääkis Google'i tõlkest, kalambuurist, metafoorist ja eesti grammatikast. Islandlased saatsid seepeale blogi teksti tõlkebüroosse, kust tuli korralik, aga huumorivaba tõlge.

Nüüd nõuab Ulvi Mustmaa endine töökoht Islandil naiselt tõlke tasu maksmist. Mark Fišel soovitas esitada arve Google'ile.