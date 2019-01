Kare Kauks: lõpetama peab ikkagi tipus

Kare Kauks kinnitas "Ringvaates", et enne lavale astumist mõtles ta, et laulab lihtsalt oma loo ära, ent ei kujutanud ette, mis seejuures tema hinges tegelikult toimuma saab. "Ma olen ikkagi Eesti rahval meeles ja see energia, mille ma sealt tagasi sain, ma olin nii liigutatud ja isegi praegu sellest rääkides on mul külmavärinad," ütles ta ja lisas, et ta esines Mahavokiga koos viimati seitse aastat tagasi. "Kuna tervis ei olnud kõige parem, siis ma otsustasin, et nüüd aitab, aga vahepeal läks tervis jälle paremaks."

Aastas korra või kaks on Kare Kauks ikkagi laval käinud. "Laulja on nagu sportlane, kes peab kogu aeg olema ja tegema, seda aega vast ei ole enam, aga siis tuleb ennast jälle korraks kokku võtta ja harjutada, et need noodid suudaks ära laulda," ütles ta ja nentis, et ta on enda suhtes liiga kriitiline, mistõttu ta ei kuula ega vaata ka vanu salvestusi.

"Esinemiste puhul tuleb nüüd ikkagi mingi valik teha ja panna punkt, sest lõpetama peab ikkagi tipus, kui sa veel endaga rahul oled," mainis ta ja kinnitas, et samas ei välista ta, et midagi linti ei teeks. "Ma arvan, et Heinil on mõned mõtted, seega linti võib-olla veel teeme."