Sten Teppan muusikaauhindadest: konkurents on võrdlemisi hõre

"Esiteks, artistid, esitajad või laululoojad ei ole süüdi selles, et konkurents on tegelikult ikkagi võrdlemisi hõre," rääkis Teppan Vikerraadio saates "Huvitaja".

"See emotsioon ei olnud esmakordne, ma olen ka varem kukalt kratsinud, et lihtsalt sa oled nagu sundvaliku ees. Sul tegelikult ei ole võimalik tõsiselt vaeva näha, et kelle ma siit nüüd panen sinna. See oli väga hea, aga tema oli ka super - niisugust emotsiooni on valiku tegemisel kahjuks väga vähe," selgitas Teppan ning toonitas veel, et see pole otseselt kellegi süü. Lihtsalt on tekkinud olukord, kus näiteks Lenna värske plaat on nominent nii või teisiti, sõltumata asjaolust, kas tegemist on hea või halva albumiga. "Olukord lihtsalt on nii, et kui valimiseks läheb, siis valida kedagi väga pole."

Ligi 150 inimesest koosneval žüriil oli võimalik loobuda teatud kategooriate lõikes hääletamast, kui ei pidanud end antud vallas piisavalt pädevaks. "Ka mina ei hääletanud kõikides kategooriates, välistasin seal nii mõnedki. Metal-muusika näiteks ja hip-hopi, lihtsalt ei oma kogu sellest üldpildist nii head ülevaadet, et julgeks paremaid valida."

Vahel maksab Teppani hinnangul ka esineja staatus ja pildis olemine, mitte niivõrd žüriiliikmete kaalutletud otsus.