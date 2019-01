Meedia: Bryan Cranston naaseb Walter White'ina sarja "Halvale teele" täispikas filmis

Novembris kinnitati, et telekanal AMC on esitanud tellimuse täispika "Breaking Bad" filmi tootmiseks, mis oleks järg telesarja 2013. aastal eetrisse läinud viimasele episoodile. Esialgse info järgi on filmi keskmes röövitud mehe põgenemine ja tema tee vabaduseni ning see järgib Aaron Pauli kehastatud Jesse Pinkmani pahandustesse sattumist.

Pauliga liitub väidetavalt aga ka terve nimekiri tuttavaid nägusid, nende hulgas Bryan Cranston, Krysten Ritter (Jane), Jonathan Banks (Mike), Jesse Plemons (Todd), Charles Baker (Skinny Pete), Matt Jones (Badger), Robert Forster (Ed), Tess Harper (Mrs. Pinkman) ja Kevin Rankin (Kenny), vahendab Consequence of Sound.

Ühtegi neist ei ole ametlikult kinnitatud ja mitmed neist nimedest nõuavad väga kavalat stsenaariumi, arvestades, et enamik neist tegelastest on surnud. Sellegipoolest väljendas Cranston huvi frantsiisi naasmise vastu, kui ilmusid esimsed uudised võimaliku filmi kohta, mis tähendab, et see nimekiri on tõenäoline.

Nagu varem teatatud, on filmi stsenarist, tegevprodutsent ja ilmselt ka režissöör sarja looja Vince Gilligan. Võtted algavad sel kuul New Mexicos ja lõppevad veebruaris. Praegu pole teada, kas film jõuab kinodesse või esilinastub telekanalil AMC, nagu eelseisev Rick Grimesi triloogia õige pea teeb.