Matthew McConaughey astub üles stoner-komöödias

Laupäeval tähistatakse Austraalia päeva ja kuigi võiks arvata, et Austraalia eestlastele väga korda ei lähe, siis tegelikult läheb väga korda. Kümned tuhanded eestlased kipuvad Austraaliasse rändama ja mõned jäävad sinna ka elama. "Ringvaate" stuudios olid naised, kes on Austraaliat mõnda aega ka oma koduks pidanud.

Aasta algus on muusikamaailmas mõnenädalane hingetõmbepaus, kui saab korraks möödunud aastale tagasi vaadata. Ühel päeval saab see vaikelu ootamatult läbi ja nüüd, nädal enne jaanuari lõppu on juba uut muusikat kõvasti peale tulemas. Playlist'i jõudis 40 viimase aja säravamat pärli.

"The Beach Bum" jõudis ajalehtede pealkirjadesse, kui selgus, et Snoop Dogg vahetas kuueminutilise stseeni filmimise ajal McConaughey võltskanepi päris marihuaana vastu.

