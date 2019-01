Nädala playlist: põnevaid veidruseid tulvil aasta algus

Aasta algus on muusikamaailmas mõnenädalane hingetõmbepaus, kui saab korraks möödunud aastale tagasi vaadata. Ühel päeval saab see vaikelu ootamatult läbi ja nüüd, nädal enne jaanuari lõppu on juba uut muusikat kõvasti peale tulemas. Playlist'i jõudis 40 viimase aja säravamat pärli.

Selle aasta seni huvitavaim album on olnud James Blake'i värske kauamängiv "Assume Form", mis on ilmselt juba kindlustanud omale koha ka minu 2019. aasta üldtabelis. Pealtnäha lihtne popalbum ülinakkavate meloodiate, kuid need isegi naivistlikud lood on Blake'i poolt paigast ära keeratud, siit-sealt pisut puruks kistud ja laiali lammutatud, et oleks ikka huvitav. Ja on huvitav, isegi väga! Ühed meeldejäävamad lood plaadilt on "Barefoot In The Park" koos ROSALIA'ga ning "Where's The Catch" koos Andre 3000'ga.

Tore on ka see, et trummi-bassi legend Goldie hakkab vaikselt oma uut rada üles leidma - tema uus kauamängiv "Act One - Music for Inanimate Objects" koos James Davidsoniga on pehme ja malbe, selline mõnus õhtune diivanil pikutamise muusika. Justkui otsene edasiarendus tema eelmisest plaadist "The Journey Man", kuid meloodiad on paremad ja tervik on tugevam. Eriti sulnid lood on "Stay" ja "Midnight Monsoon".

Tähelepanuväärne on ka Toro y Moi uus album "Outer Peace", mis segab huvitaval kombel g-funki ja trap'i tema enda veiderdava lo-fi popiga. Kokku tuleb kombinatsioon, mis toimib kohati imehästi, kuid mõnel teistel hetkel logiseb niivõrd, et muutub väljakannatamatuks. Plaadi avalugu "Fading" see-eest on super.

Aasta on alanud ka Eesti muusika mõttes rikkalikult. Jan Helsingi teine kauamängiv "Käed" on tugev edasiminek nende eelmisest plaadist, albumi täielik hittlugu on kindlasti "Ainus lugu". Trap-hopi ajastul tuli üllatavalt omanäolise plaadiga välja endine Hanf Kungi räppar Grinks, kelle "Rubicon" on nagu 12EEK Monkey noorem vend. Aasta seni parim poplugu on kindlasti Elina Borni napilt kaheminutiline "Tagasi Me", mis viib ta lõpuks mahlaka RnB juurde, kuhu ta oleks pidanud kohe minema.

Värsketest singlitest väärivad märkimist kindlasti Ariana Grande ootamatult tume "7 rings", Leon Vynehalli "DJ-Kicskile" jõudev uus lugu "Ducee's Drawbar", Bonobo peagi ilmuva mixi "Fabric Presents" värske originaallugu "Ibrik" ja Sam Smithi ja Normani mõnusalt tume "Dancing With A Stranger".