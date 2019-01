26. jaanuaril jõuab Coca-Cola Plazas ekraanile Korea poistebändi BTS kontsertfilm "BTS World Tour Love Yourself in Seoul", mille kõik piletid on tänaseks välja müüdud. "Ringvaates" oli külas Aasia meedia ekspert Sten Saluveer, kes seletas Korea poptööstuse tagamaid.

