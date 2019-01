Hendrik Relve kutsub Boliivia loodusimesid ja indiaanikultuuri avastama

Tuntud rännu- ja loodusemees Hendrik Relve on juba aastaid viinud Vikerraadio vahendusel kuulajaid maailma erinevatesse paikadesse. Viimaste saadete keskmes olnud Boliiviat tõstab Relve esile nii sealse looduse kui ka põlisrahvaste pika ja kirju ajaloo tõttu, mis tänaseni elab ning põnevaid üllatusi pakub.



"Boliivia on paik, kus kohtab elujõulist indiaanikultuuri. Ühes Andide mägikülas elab rahvas, kes koob väga kvaliteetseid ja ilusaid vaipu, millel on punasega kujutatud olendid, kes meenutavad väga meie muinasjutust tuntud Põhja konna. Samuti leiab neilt mitmeid Jüri Arraku maalidel kujutatud kangelaste sarnaseid tegelasi," tõmbas Hendrik Relve paralleele Boliivia ja Eesti kunsti ning mütoloogia vahel.



Järgmisel kolmapäeval astub Hendrik Relve stuudioseinte vahelt kuulajate ette, et vahetu kohtumise käigus oma elamustest rääkida ja huviliste küsimustele vastata. Avalikule salvestusele tulijad saavad ainulaadse võimaluse näha ka Hendrik Relve pildistatud fotosid Boliivia inimestest ja loodusest.

Avalik salvestus toimub kolmapäeval, 30. jaanuaril kell 18.00 ERR-i uudistemaja 1. stuudios (Kreutzwaldi 14, Tallinn). Sissepääs on tasuta.



"Kuula rändajat" on Vikerraadio eetris igal pühapäeval kell 14.05. Sarja kõiki saateid saab järelkuulata siit.