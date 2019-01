Auhinnad said:

Aasta klassikaalbum - Erkki-Sven Tüür. Illuminatio. Whistles and Whispers from Uluru. Symphony No. 8 (Esitajad: Lawrence Power (vioola), Genevieve Lacey (plokkflööt), Tapiola Sinfonietta, dirigent Olari Elts)

Aasta jazzalbum - Estonian Voices "Taat läks lolliks"

Aasta etno/folk/rahvalik album - Puuluup "Süüta mu lumi"

Aasta elektroonikaalbum - Sander Mölder "TIKS 068"

Aasta alternatiiv/indiealbum - Maarja Nuut & Ruum "Muunduja"

Aasta metalalbum - Talbot "Magnetism"

Aasta rockalbum - Ewert and The Two Dragons "Hands Around the Moon"

Aasta popalbum - NOËP "Heads In The Clouds"

Aasta hip-hop/rapalbum - TOMM¥ €A$H "¥€$"

Aasta debüütalbum - Sander Mölder "TIKS 068"

Aasta naisartist - Lenna

Aasta meesartist - nublu

Aasta ansambel - Ewert and The Two Dragons

Aasta muusikavideo - TOMM¥ €A$H "LITTLE MOLLY"

Aasta parim laul - nublu feat. reket - "Mina ka"

Aasta album - Ewert and The Two Dragons "Hands Around the Moon"

Panus Eesti muusikasse - Mahavok

Kõige rohkem nominatsioone oli tänavu Tommy Cashil, kelle album "¥€$" oli nomineeritud aasta hip-hop/räppalbumi ja aasta albumi kategoorias. Lisaks jahtis Cash aasta meesartisti ja aasta muusikavideo tiitlit. Viimases pälvis ta kolm nominatsiooni.



Võrdselt kolme nominatsiooniga järgnesid erinevates kategooriates Estonian Voices, Nublu, Ewert and The Two Dragons, Noep, Revals ja Lenna.



Kokku jagati tunnustused välja 17 kategoorias: aasta debüütalbum, aasta naisartist, aasta meesartist, aasta ansambel, aasta klassikaalbum, aasta jazzalbum, aasta etno/folk/rahvalik album, aasta elektroonikaalbum, aasta alternatiiv/indiealbum, aasta metalalbum, aasta rockalbum, aasta popalbum, aasta hip-hop/räppalbum, aasta muusikavideo, aasta parim laul, aasta album, panus Eesti muusikasse.



Traditsiooniliselt olid gala lahutamatuks osaks üllatuslikud show-numbrid ja võimas esinejate nimekiri. Nii astusid üles Ott Lepland, Rein Rannap, Öed, Bert Prikenfeld ehk Bert on Beats, Maian, Lenna, Ewert and The Two Dragons, Uudo Sepp, Revals, Duo Ruut, Talbot, Noep, Victor Crone, The Boondocks ja panus Eesti muusikasse auhinna pälviv kollektiiv Mahavok.