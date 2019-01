David Vseviov: meelde tuleb nõukogude-aegsete laulupidude eriline atmosfäär

"Meelde tuleb nõukogude-aegsete laulupidude eriline atmosfäär," sõnas David Vseviov ja lisas, et talle meeldis istuda Narva maantee ääres ja hõigata möödaminevatele lauljatele loosungeid. "Need olid muidugi ajakohased ja kaugeltki ei pretendeerinud nõukogude-vastasusele, aga just see atmosfäär, et sa võid istuda tänava ääres, et sa võid hõigata pea kõike seda, mis pähe tuleb ja et sulle lehvitatakse, et valitseb pseudo, sest tegelikult seda vabadust ei ole," kinnitas ta. "See ühitus unistusega kunagi pääseda välismaale, istuda tänavakohvikus ja juua apelsinimahla."

Teine mälestus pärineb 1990. aastaste algusest. "Ma ei mäleta enam, mitu laulupidu tagasi, aga ma tulin koos suurema seltskonnaga laulupeo vaheajal või mingi hetk oli, kui rahvas liikus," ütles Vseviov ja mainis, et rahvamassi vool kandis teda suunaga Lasnamäe poole. "Vastu tuli üks inimeste grupp, keda saab nimetada jõuguks, need olid venekeelsed inimesed, vanuses umbes 15-17, keda tänapäeval kutsutakse kaakideks," selgitas ta ja rõhutas, et nende silmades oli agressioon ja nad tundsid end karjana. "Järsku neile tuleb mass vastu ja ma eluski ei unusta seda pilku, mis hetkega nende silmis muutus, nad väljusid tundest selle ruumi valitsejatena, see hämming nende silmades, et järsku on nad vähemuses."

Saate autor on Kaidor Kahar, operaator Madis Reimund.