97-aastane Henno Sepp on leidnud mammuti ja tulnud elusalt tagasi Siberist

Lisaks kõigele on Henno Sepp 1947. aastal istunud kinni ka Patarei vanglas, kus teda hoiti ühes kambris koos 55 mehega. "Juunikuu lõpul pandi vagunisse ja Siberisse," ütles ta ja lisas, et ta jõudis lõpuks Kasahstani vasekaevandusse. "Mina mängisin seal pilli ja organiseerisin laagris Eesti laulupeo, sest seal oli 300 eestlast."

10. märtsil saab Henno Sepp juba 97-aastaseks, kuid oma terava mõistuseks üheks saladuseks peab ta ise magusaarmastust. "Laagris kõige suurem puudus oli suhkrust ja tundub, et see mälutoit on õige," sõnas ta ja tõdes, et hetkel valmstub ta aga äraminekuks. "Mõtlen seda, mida lastele edasi anda."