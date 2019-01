Sten Saluveer: Korea popstaari eesmärk on teenida oma fänne

26. jaanuaril jõuab Coca-Cola Plazas ekraanile Korea poistebändi BTS kontsertfilm "BTS World Tour Love Yourself in Seoul", mille kõik piletid on tänaseks välja müüdud. "Ringvaates" oli külas Aasia meedia ekspert Sten Saluveer, kes seletas Korea poptööstuse tagamaid.

Sten Saluveer selgitas "Ringvaates", et BTS on Korea popmuusika üks lipulaevasid. "Nende karjäär on olnud midagi täiesti hämmastavat, sest nad on küll Koreast pärit, aga kõik, mis puudutab nende sotsiaalmeediat, noori, vaatamisi ja laike, selle koha pealt on nad maailma tipus," sõnas ta ja lisas, et esimese ööpäevaga vaadati nende uut videot 45 miljonit korda. "See kinnitab, et Korea popkultuur on jõudnud kõikjale maailmas."

"Eestis me oleme ilmselt Korea popkultuuriga väga põgusalt kokku puutunud, me teame ilmselt kõik "Gangnam Style'i", see oli hetk, kui Korea muusika jõudis Eestisse, aga tegu on aastakümnete pikkuse suurtööstusega," ütles Saluveer ja mainis, et kui 1991. aastal muutus Korea demokraatlikuks riigiks, siis hakkas valitsus toetama tugevalt nende muusika- ja filmitööstust. "Üks Korea presidendi nõukogu tegi 1990. aastate alguses arvutuse, et "Jurassic Park" teenis aastaga kinos rohkem, kui nad oleksid müünud 200 000 Hyundai autot, mis kinnitas neile, et see on hea tuluallikas."

Korealased olid Sten Saluveeri sõnul head selles, et nad ehitasid kümne aastaga üles tugeva meediatööstuse. "Nad kopeerisid kõike seda, mis oli hea, välismaalt," tõdes ta ja lisas, et Koreal on olnud ajalooliselt tugev side Ameerikaga. "K-pop ongi kombinatsioon Korea talentidest, tugevast treenimisest, marketingist, sotsiaalmeediakasutusest ja loomulikult kõigist muusikastiilidest, mis on maailmas populaarsed," selgitas ta ja rõhutas, et korealased jälgivad, millised on maailmas muusikatrendid, ja panevad need kokku ilusate, erinevaid keeli rääkivate, hästi tantsivate ja moekate noormeestega. "Nad kasutavad ka väga hästi sotsiaalmeediat, erinevaid tehnoloogiaid ja oma valitsuse tuge, et see rahvusvahelise publikuni viia."

Kõige suurem kriitika, mida Korea popmuusikatööstusele tehakse, on Saluveeri kinnitusel eraelu puudumine. "Korea staari eesmärk on teenida oma fänne, seal on olnud isegi juhtumeid, kui ühe poistebändi ja ühe tüdrukutebändi lauljad armusid ja nad pidid avalikkuse ees vabandama, et nad armusid," nentis ta ja rõhutas, et üks väga unikaalne asi nende popstaaride juures on see, et nad jätkavad muus meedias. "Nad ainult ei laula, vaid hakkavad tegema telesaateid ja filme."