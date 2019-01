The Neighbourhoodi kontserdi erikülaline on Los Angelese ansambel Health

11. veebruaril annab Saku Suurhallis kontserdi ansambel The Neighbourhood - kontserdi erikülaliseks on Los Angelese noise-rock bänd Health.

Health sai laiema kõlapinna, kui 2007. aastal otsustas Crystal Castles remiksida nende lugu "Crimewave". Mõni aeg hiljem ilmunud omanimeline debüütalbum tõi kaasa erikülalise staatuse Nine Inch Naili tuuril "Lights In The Sky Tour". 2012. aastal komponeeris Health muusika populaarsele videomängule "Max Payne 3", hiljem samal aastal salvestati lugu "High Pressure Dave" ka mängule "Grand Theft Auto V". Bändi siiani viimane album "Death Magic" ilmus 2015. aasta augustis.

The Neighbourhood loodi 2011. aastal ning nende esimene täispikk album "I Love You" ilmus kahe aasta pärast. Ajakiri Rolling Stone nimetab bändi väga atmosfääriliseks ja melanhoolseks, tõstes seejuures esile muusikute emotsionaalsust ja väljenduslikkust. Grupi kolmas album "The Neighbourhood" ilmus möödnud aasta märtsis.

<