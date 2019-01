Jaapani linn loobus turismimaskotist seoses libamaskoti pöörase tegevusega

Kui Susaki linna algseks plaaniks oli see, et maskotikostüümis näitleja hakkab osalema erinevatel promoüritustel ning armsast loomakesest kujuneb omamoodi turismisaadik, siis nüüd otsustas linn projektist loobuda, vahendasid New York Times, South China Morning Post jt.

Nimelt hakkas ametlikku maskotti meenutav tegelane Chiitan sotsiaalmeedias ohtlike huligaansuste ja roppude tegemistega silma paistma.

Probleemiks oli ka see, et paljud inimesed ei teinud ametlikul maskotil ja isehakanud paharetil vahet ning linn sai libamaskoti tegevuse tõttu rohkelt kaebusi.

Ametliku maskotiprojekti lõpetamisele vastasid aga sotsiaalmeedia irvhambad sellega, et hakkasid levima erinevad videod ja meemid selle kohta, kuidas Chiitan vallandatakse.

Maskottide ehk yuru-charade kasutamine on Jaapanis väga levinud ning sama levinud on ka nendega ja nende jäljendamisega seotud subkultuur.

Näiteid Chiitani etteastetest: